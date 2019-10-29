Работодатели в 12—13% вакансий указывают доход «по договоренности», говорится в результатах исследования сервиса Superjob. Так, 65% устанавливают зарплату по итогам собеседования, 32% не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной форме оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей, 14% рассчитывают, что найдут работников с низкими ожиданиями, 11% скрывают размер заработной платы, когда она оказывается ниже среднерыночной. Каждый пятый работодатель указывает зарплату по договоренности в расчете привлечь больше резюме, 18% работодателей скрывают величину зарплаты от сотрудников компании и конкурентов.

Зарплата «по договоренности» указана в 56—57% резюме соискателей: 33% говорят, что зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства.

Также соискатели не указывают зарплату в резюме, потому что готовы принять условия работодателя, претендуют на работу в разных городах либо рассчитывают увеличить таким образом отклик на резюме (по 4%), 7% россиян утверждают, что указывать зарплату по договоренности им удобнее. Для 3% респондентов зарплата — не главное. Еще 3% не указывают зарплату в резюме, откликаясь на вакансии, где уровень дохода также скрыт. 8% соискателей признались, что не знают, сколько стоят.