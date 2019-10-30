Против введения ряда налоговых послаблений для благотворителей выступил Минфин, пишут «Известия» .

Так, ведомство не согласовало идею ввести для компаний вычет по налогу на прибыль, если они жертвуют деньги. Не устроило министерство и предложение дать благотворительным учреждениям особый статус, который позволит получать дополнительные льготы. Помимо этого, ведомство не поддержало идею разрешить регионам устанавливать повышенный налоговый вычет на отчисления в благотворительные НКО, как предполагалось изначально в Концепции развития благотворительности до 2025 года. Это следует из обновленной версии документа, разработанного Минэкономразвития. Также по инициативе Минфина из документа убрали пункты, по которым подоходным налогом не облагались бы гранты на обучение специалистов благотворительных организаций и оплаченный филантропами проезд граждан к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, одна из главных идей концепции — расширение налоговых стимулов для участия граждан в благотворительности.

Концепция предполагает упрощение процедуры регулярных благотворительных пожертвований через банковские счета и развитие практики передачи наследства на подобные цели. В документе предусмотрен ряд льгот для благотворительных организаций: отмена налога на прибыль для средств фондов, размещенных в депозитах, страхование вкладов, возможность оплачивать кредит за счет пожертвований. По словам представителя Минэкономразвития, концепция в этой редакции готовится к подписанию и должна быть принята правительством в ближайшее время.

По мнению экспертов, Минфин считает, что в России слишком много льгот, и хочет их сократить. Таким образом министерство заботится о том, чтобы в бюджете было меньше выпадающих доходов.

Документ не вполне учитывает реалии филантропической деятельности, считает директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. По ее словам, предлагаемые в новой редакции инструменты могут облегчить работу крупных фондов, но не учитывают интересы небольших добровольческих движений.