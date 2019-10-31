Премьер-министр России Дмитрий Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечного и потребительского кредитования в России. Об этом он сообщил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

«Будем надеяться, с учетом макроэкономических условий, которые складываются (прежде всего снижение инфляции), эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических. Я имею в виду в первую очередь ипотечное кредитование и потребительское кредитование тоже», — сказал глава правительства.

В середине октября Банк России снизил прогноз годовой инфляции в РФ по итогам 2019 года с 4—4,5% до 3,2—3,7%, прогноз на 2020 год — до 3,5—4%.