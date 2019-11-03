Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось примерно на 2 млрд долларов, пишет Forbes.



Отмечается, что после закрытия бирж 23 октября прибыль Маска на акцию составила 1,86 доллара, несмотря на негативные прогнозы аналитиков, которые оценивали будущие потери в 42 цента на акцию. В итоге скорректированная прибыль Tesla составила 342 млн после двух кварталов падения цен на акции компании.

По информации издания, за неделю, вплоть до закрытия торгов 31 октября, ценные бумаги Tesla подорожали на 24%, в связи с чем состояние Маска увеличилось на 2 млрд долларов до 22,9 млрд.

Основатель Tesla владеет 22% акций компании. Это примерно половина его состояния.

