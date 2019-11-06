Центральный банк России отозвал лицензию на добровольное личное страхование у компании «АСКО-Жизнь». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
«Отозвать лицензию от 30 мая 2018 года СЛ №3999 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь», — говорится в сообщении.