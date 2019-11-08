Полковник ФСБ Кирилл Черкалин хранил в квартире родителей более 50 млн долларов, более 1 млн евро и 16 млн рублей, сообщил представитель Генеральной прокуратуры РФ в ходе судебного заседания.

Отец Кирилла Черкалина — Владимир Черкалин и мать обвиняемого во взяточничестве заявили, что денежные средства им передали «из-за служебной необходимости». В итоге они рассказали, что приехавшему с сумкой денег Черкалину-младшему лишних вопросов задавать не стали и позволили оставить сумку у себя.

Московское недвижимое имущество, по словам Владимира Черкалина, было приобретено семьей полковника ФСБ на 45 млн рублей, доставшихся от умершего дедушки-таможенника. Деньги были переданы в виде наследства наличными, которые он привез в Москву. Семья приобрела себе квартиру на Мичуринском проспекте ценой в 21 млн рублей и загородный дом в Выборгской области ценой чуть более 1 млн рублей.

СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Согласно предъявленному Кириллу Черкалину обвинению, он только от «Транспортного» получил взятки на общую сумму 850 тыс. долларов.

Надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

В прокуратуре отмечали, что на часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое впоследствии регистрировал на своих родственников и близких.

Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов от главы неназванной коммерческой организации за общее покровительство.