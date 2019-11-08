Правительство РФ приняло решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием автоматизированной системы. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Так, в 2016—2018 годах проводился эксперимент по обеспечению направления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и открытия им счетов в банках с использованием специализированной защищенной автоматизированной системы.

Эта система предназначена для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернета. Этим сервисом воспользовались 114 тыс. пользователей, было зарегистрировано более 22 тыс. организаций и удаленно открыто около 17,4 тыс. расчетных счетов.

Участниками эксперимента являются Минкомсвязь, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба по финмониторингу. Также в число участников эксперимента на добровольной основе вошли ЦБ, Сбербанк, ВТБ, граждане России, юрлица и ИП.