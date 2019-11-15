Большинство россиян в качестве приоритетной валюты для формирования накоплений выбирают российский рубль, а параллельно с рублевыми накоплениями 11% граждан откладывают средства в долларах, 9% — в евро, 3% — в иных валютах. Об этом сообщается в исследовании компании «Сбербанк Управление активами», которая проанализировала спрос россиян на накопления в различных валютах.

Сегодня 62% российских семей, проживающих в крупных и средних городах, формируют сбережения — откладывают средства либо регулярно, либо от случая к случаю, при этом 94% участников исследования в качестве приоритетной валюты для формирования накоплений выбирают российских рубль. Те, кто копит средства в валюте, «как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении, однако россияне рассматривают валютные накопления прежде всего как защиту для сбережений», констатируют исследователи. Кроме того, многие готовы играть на изменении курсов валют к рублю, а также их кросс-курсах.

Проведенное исследование показало, что сейчас доля россиян, которые намерены приобретать иностранную валюту, ниже, чем год назад. В сентябре 4% участников исследования заявили о том, что они намерены в ближайшее время приобрести доллары для защиты сбережений, тогда как год назад, в сентябре 2018-го, об этом заявляли 6% участников аналогичного исследования. Спрос на евро не изменился: о намерении в ближайшее время конвертировать рубли в евро заявили 3% респондентов — столько же, сколько и год назад. Это позволяет сделать вывод о том, что россияне не ожидают до конца года резких колебаний национальной валюты, рассуждают эксперты.

Помимо основных мировых валют россияне рассматривают также возможность инвестирования в инструменты, номинированные в белорусских рублях, — об этом заявили 0,5% опрошенных. Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань: инвестиции в инструменты, номинированные в юане, могут заинтересовать 0,4% домохозяйств. Белорусский рубль и китайский юань опередили такие валюты, как британский фунт и швейцарский франк.

В подавляющем большинстве городов в России люди предпочитают копить в долларах. Топ-десятку городов, где больше всего верят в доллар, составили Москва, Владивосток, Хабаровск, Ярославль, Липецк, Волгоград, Тольятти, Уфа, Ульяновск и Самара. Жители Санкт-Петербурга больше копят в евро, чем в долларах. Городами с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Самый высокий спрос на инвестирование в китайские юани отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.

«В последующие годы будет наблюдаться тренд на изменение в структуре сбережений, формирование которого мы замечаем уже сейчас. Если в прежние годы подавляющий объем рублевых накоплений приходился на банковские депозиты, то со снижением ставок по ним люди ищут альтернативные инструменты для накоплений, которые могут дать более высокую доходность. В частности, это как инструменты пассивного инвестирования (паевые фонды, индивидуальные инвестиционные счета), так и прямая покупка ценных бумаг. Таким образом, можно говорить о том, что структурно накопления будут видоизменяться в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов», — комментирует старший управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью компании «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин.

При проведении исследования использовались данные опроса, проведенного летом и осенью 2019 года в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. В ходе исследования замерялось использование валюты в качестве инструмента накоплений, при этом респондентов просили исключить желание купить валюту для различных операций (учитывался возможный спрос на валюту со стороны малого бизнеса и физлиц).