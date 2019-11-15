Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,42% и составил 2 894,82 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,87% — до отметки 1 449,42.

Бумаги Московской биржи выросли в цене на 0,19%, Сбербанка — на 1,05%, «Газпрома» — снизились на 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,26%, «АЛРОСы» — на 0,53%.

«Индекс Мосбиржи завис на уровне 2 935 пунктов, по итогам недели спустившись на 1,3%. Индекс РТС ослаб за неделю на 1,4% и снизился до 1 444 пунктов. С высокой вероятностью на следующей неделе мы увидим индекс Мосбиржи в пределах 2 920—2 970 пунктов, а индекс РТС на отметках 1 440—1 480 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.