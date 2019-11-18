Подключиться к российскому аналогу SWIFT окажется дешевле: ЦБ намерен развивать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) совместно с Национальным расчетным депозитарием (НРД), сообщает «Коммерсант» . НРД сейчас тестируется в качестве сервис-бюро.

Как сообщил заместитель начальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Загуменнов на семинаре по развитию платформы «Транзит 2.0», для регулятора «достаточно дорого держать гигантский штат архитекторов», которые будут детально изучать все операции и создавать интерфейсы. Сервисное бюро может взять на себя заботу о тех организациях, для которых «сервис ЦБ дорог, неудобен, сложен, и сможет предоставить им более быстрое и дешевое подключение».

По словам источника, знакомого с ситуацией, за работу в качестве сервис-бюро НРД будет выплачивать Банку России лишь утвержденные тарифы за сообщения. Как сообщил управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам, тарифы для клиентов сервис-бюро будут такие же, как и у прямых участников СПФС.

По мнению экспертов, подключение НРД к СПФС в качестве сервис-бюро по аналогии с сервис-бюро SWIFT упростит жизнь небольшим банкам и организациям. Концепция коллективного подключения пользователей СПФС на базе НРД способствует снижению издержек и повышению безопасности взаимодействия, считают они.