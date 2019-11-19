Фондовые торги в РФ закрылись во вторник в плюсе, причем ключевые индикаторы показали почти одинаковый прирост в процентном отношении, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи прибавил 0,59% и составил 2 941,69 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,6%, до отметки 1 451,64.

Акции МТС прибавили в цене 2,71%, «Норильского никеля» — 1,35%, Сбербанка и «Газпрома» — 0,76%, «АЛРОСы» — 0,69%, ВТБ — 0,56%, Мосбиржи — 0,5%, «ЛУКОЙЛа» — 0,21%. Котировки бумаг «Тинькофф» просели на 1,12%, «Яндекса» — на 0,6%.



«Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, несмотря на умеренно негативный внешний фон», — констатирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич, уточняя, что «в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 теряли в пределах 0,2%».

Эксперт отмечает, что «в последние сессии российский рынок удерживает позиции выше отметки 2 920 пунктов, которая стала локальной поддержкой для российского рынка».

«В результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации частично снята перекупленность нашего рынка. В этой ситуации, несмотря на отсутствие рядом сильных поддержек, «быки» могут попытаться использовать уровень 2 920 пунктов как опору в попытках возобновить восходящую динамику», — рассуждает Зварич.