Средний чек за оплату коммунальных услуг в России незначительно вырос за первые три квартала 2019 года — на 2,27%, до 3 271 рубля, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями прошлого года. В выборку для исследования были включены данные о более чем 200 тыс. пользователей мобильного банка.

«За первые три квартала 2019 года в целом средний чек платежа за ЖКУ незначительно вырос — на 2,27% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — с 3 198 рублей до 3 271 рубля», — сказано в исследовании.

Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали в Набережных Челнах — он составил 4 353 рубля. В пятерку городов с высокой стоимостью коммунальных услуг, помимо ожидаемых Москвы и Санкт-Петербурга, также вошли Тюмень и Краснодар. По данным банка, использовать онлайн-сервис для оплаты ЖКУ в равной степени предпочитали как мужчины — 51%, так и женщины — 49%. К слову, гендерный состав изменился не сильно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 53% против 47%.

Правительство РФ в прошлом году утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.