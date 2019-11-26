Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть текст обращения.

Петров отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи, при этом часто бывает так, что нерадивые мужья, реже жены, потерявшие чувство ответственности за свою прежнюю семью, уходят в новые отношения и перестают заботиться о собственных детях.

«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — полагает депутат из Ленобласти.

Так, Петров просит Минюст РФ выступить инициатором внесения поправок в действующий Семейный кодекс РФ — в раздел, регулирующий заключение и прекращение брака.



«Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями», — считает Петров.