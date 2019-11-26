Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Абсолют Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» с сохранением «негативного» прогноза, а базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности ухудшило до «caa1» с «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Как напоминают аналитики, подконтрольный негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние» «Абсолют» является материнским банком в группе, которая включает санируемый с 2015 года Балтинвестбанк. Анализ и оценки учитывают консолидированные финансовые показатели группы.

Снижение базовой оценки кредитоспособности отражает небольшой размер запаса капитала группы, слабые качество активов и показатели прибыльности.

В Moody's уточняют, что капитал собственно Абсолют Банка с достаточным запасом превышает регулятивные минимумы, однако консолидированный показатель группы остается слабым. Эффект от двух вливаний капитала со стороны НПФ «Благосостояние» (по 6 млрд рублей в августе 2018 года и апреле 2019-го) был в значительной степени нивелирован чистыми убытками группы из-за существенных резервов по ряду крупных проблемных корпоративных кредитов. Банк ожидает финподдержки от третьей стороны, решение о ней может быть принято к концу марта 2020 года, следует из сообщения.

Аналитики отмечают снижение доли проблемных ссуд «Абсолюта» в III квартале, хотя их уровень остается высоким — 27,6% валового портфеля. Показатели прибыльности также улучшились в последнее время (группа заработала за квартал 1,2 млрд рублей), однако кумулятивная рентабельность активов за девять месяцев осталась отрицательной (минус 0,8% в годовом выражении). Устойчивость прибылей группы будет зависеть от дальнейшего улучшения качества активов и, соответственно, меньшей потребности в резервах, а также от достаточности доходов от нового бизнеса, фокусирующегося на увеличении ипотечного кредитования и обслуживании группы РЖД, для стабильного покрытия операционных расходов и резервов на потери по ссудам.

Подтверждение депозитных рейтингов «Абсолюта», которые находятся на две ступени выше его оценки собственной кредитоспособности, учитывает высокую вероятность государственной поддержки.

«Негативный» прогноз отражает неопределенность относительно сроков предоставления банку капитальной поддержки от третьей стороны и отсутствие четкого подтверждения, что банку удастся стабилизировать качество активов и восстановить устойчивую прибыльность, что будет поддерживать позиции по капиталу.

