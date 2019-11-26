Московский Кредитный Банк запустил акцию на кредиты «Сочиняйте мечты». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на срок от шести до 60 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату. Акция действует до 31 января 2020 года.

Заявка по акции «Сочиняйте мечты» рассматривается от пяти минут. Положительное решение о выдаче кредита действует месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис «МКБ-платежи», в «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка.

В акции могут участвовать клиенты, не имеющие на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Для оформления кредита нужен только паспорт. Средства могут быть использованы на любые цели, кроме открытия и развития бизнеса.