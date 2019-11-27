Банк России намерен отстаивать свою позицию и защитить неподготовленных граждан от необдуманной покупки рисковых, по его мнению, инструментов, таких как иностранные ценные бумаги, заявил первый зампред ЦБР Сергей Швецов.

Две крупнейшие ассоциации, объединяющие участников российского рынка, попросили Центробанк смягчить позицию относительно покупок гражданами иностранных ценных бумаг и отложить вступление в силу законопроекта о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных на два года.

«Мы услышали, скажем так, голос рынка и заменили запрет на тестирование с последним словом», — сообщил Швецов журналистам в среду.

Резонансный законопроект, инициатором которого стала служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка, в своем первоначальном виде существенно ограничивал инвестиции для неквалифицированных инвесторов. В последней версии гражданам разрешено покупать иностранные ценные бумаги после проведения специального тестирования на понимание рисков у брокеров и банков, через которых они работают на рынке. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) считают эти ограничения излишними, по их мнению, неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ к ценным бумагам, обращающимся на российском организованном рынке, без тестирования.

«Подождите, волки вообще хотят, чтобы овцы паслись неохраняемым образом, потому то, что они хотят, — это понятно, а хочет ли этого потребитель?» — сказал Швецов. «Да, мы настаиваем на том, что брокер должен убедиться, прежде чем исполнить поручение клиента, в том, что клиент понимает, что он делает», — добавил он.

В ближайшее время в Госдуме пройдет финальная дискуссия по законопроекту с участием депутатов, Минфина, ЦБР и представителей рыночных игроков. ЦБР «далек от мысли», что тестирование населения будет носить физический характер, это будет электронное взаимодействие, уточнил Швецов.

На сегодняшний день более 1 тыс. иностранных ценных бумаг торгуется на Санкт-Петербургской бирже, это основной бизнес площадки. Московская биржа также заявляла о планах расширить список иностранных бумаг у себя на площадке, но проект пока не был запущен.