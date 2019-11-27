Банк ДОМ.РФ предлагает для малого бизнеса зарплатный проект без комиссии с учетом выпуска карт, обслуживания и перечисления зарплаты. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках зарплатного проекта клиенты банка также смогут открыть расчетно-кассовое обслуживание с бесплатным открытием счета, подключением и использованием интернет- и мобильного банка.

Сотрудникам в рамках зарплатного проекта предлагается кешбэк до 5%, начисление на остаток по счету до 5% и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах российских банков от 3 тыс. рублей). Также предусмотрены специальные условия по ипотеке и потребительским кредитам для сотрудников.

Новые клиенты банка могут получить такие бонусы, как создание сайта, месяц бухгалтерского обслуживания, подключение федерального и городского телефонного номера, а также до 55 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google. Продуктом могут воспользоваться компании с численностью персонала от трех человек.