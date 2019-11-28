Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на ЦБ РФ. Об этом он заявил на заседании правительства, где обсуждаются проекты законов о государственном и муниципальном контроле (надзоре) и об обязательных требованиях в РФ, передает ТАСС.

По словам премьера, правительство постаралось учесть все пожелания бизнеса и регионов при разработке законопроектов о реформе контрольно-надзорной деятельности.

Медведев подчеркнул, что при подготовке этих законопроектов была проделана большая работа, проанализированы сотни нормативных актов. «Активно высказывал свою позицию бизнес, много предложений было от регионов. Все эти предложения постарались учесть, но понятно, что идеальной модели не бывает, поэтому законопроекты будут дорабатываться — и по итогам сегодняшнего разговора, и в дальнейшем, в ходе работы в парламенте», — сказал Медведев.

Глава Кабмина отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности позволит сделать эту сферу более современной, прозрачной и эффективной, поможет уменьшить административную нагрузку на бизнес и сократить затраты самого государства. По его словам, в настоящее время в РФ существует 220 видов государственного контроля и надзора на федеральном уровне, а также почти 50 региональных видов контроля и 16 муниципальных. Общее число видов разрешительной деятельности превышает 620. «Все это осуществляется каждый день, но эффективность (данной работы) очень часто вызывает вопросы», — заметил премьер.

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«Сегодня в нашем законодательстве действует порядка 2 миллионов обязательных норм и правил», — продолжил Медведев, отметив, что «это колоссальная цифра» и что многие из этих правил остались еще с советских времен, устарели морально и технологически.

«Чтобы избавиться от этого груза, поэтапно вводится механизм «регуляторной гильотины». Главная задача заключается не в том, чтобы отменить старое регулирование, а именно в том, чтобы создать новое регулирование, особенно в тех случаях, когда это регулирование все-таки необходимо, — сказал Медведев. — Вообще цель всей этой работы не в том, чтобы отказаться от нормативного регулирования, а в том, чтобы оно было более современным и чтобы оно не обременяло бизнес, не обременяло граждан».

По словам премьера, законопроекты, в частности, предусматривают механизмы, блокирующие принятие необоснованных норм и правил.

Главными приоритетами в работе контролирующих органов должны стать защита жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и законных интересов, сказал Медведев.

«Предполагается существенно оптимизировать перечень контрольных и надзорных мероприятий. Там, где производство не связано с прямой опасностью для здоровья, вместо масштабной выездной проверки можно провести мониторинговую закупку или выборочный контроль, выдать просто рекомендации, что делать», — подчеркнул премьер, отметив, что в ряде случаев можно будет и вовсе отказаться от плановых надзорных мероприятий, перенеся акцент на профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций.

Как отметил глава правительства, основной формой взаимодействия между бизнесом и контролирующими органами должен стать электронный обмен данными, для чего будет создан единый информационный ресурс.

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Медведев также заявил, что объединение надзорных и контрольных органов может быть разумным решением в ряде случаев, когда их функции дублируются.

«Для бизнеса важно, не сколько будет контроля, а сколько бумажек будет приходить. Если из одного органа — это одно, если из двух — это другое, — сказал премьер. — Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать».

Премьер-министр поручил доработать законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности и внести на рассмотрение в Госдуму.



Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)». Дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины» была утверждена Кабинетом министров в июне в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании к Федеральному собранию в феврале 2019 года.