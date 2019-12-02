Количество абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO, mobile virtual network operator) в России может вырасти в текущем году на 40% — до 9,9 млн, ожидает консалтинговое агентство «ТМТ Консалтинг».



«Клиентская база виртуальных операторов растет опережающими темпами: по итогам 2019 года «ТМТ Консалтинг» ожидает ее увеличения на 40%, в то время как абонентская база всего мобильного рынка прирастет менее чем на 1%», — говорится в исследовании агентства. Отмечается, что отметка в 10 млн абонентов с большой вероятностью будет преодолена уже в январе — феврале 2020 года.

По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», по результатам 2019 года MVNO будут обслуживать почти 4% всех мобильных абонентов страны, годом ранее этот показатель составлял менее 3%.

По данным аналитиков агентства, по итогам III квартала 2019 года общее число MVNO-абонентов в России достигло 9,3 миллиона. Большую долю на рынке MVNO занимают операторские проекты (три четверти рынка). Вместе с тем, 2019 год стал периодом активного роста банковских виртуальных операторов: по итогам III квартала они обслуживали 15% абонентов. Наибольшая доля абонентов среди всех MVNO (57%) приходится на исторического лидера рынка — Yota, второе место занимает «Ростелеком» (16%), замыкает топ-3 «Тинькофф Мобайл» (9%).

Большинство абонентов MVNO — частные пользователи, на нем сосредоточена работа большинства крупных игроков этого рынка. Как следствие, динамика и структура рынка в В2С-сегменте сходны с показателями всего рынка виртуальных операторов: годовой прирост составляет 45%, при этом на операторские MVNO приходится 80% клиентов, на банковские — 16%.

В сегменте корпоративных пользователей рынка MVNO число пользователей по итогам девяти месяцев составило 0,8 млн. Здесь существенных перемен не произошло: крупнейшим игроком остается «Ростелеком», обслуживающий 56% B2B- клиентов виртуальных операторов, на втором месте — Yota (24% В2В-абонентов).