Санкции, сокращение глобальной экономики и расширение торговых конфликтов станут основными угрозами и рисками для российской экономики в 2020 году, прогнозирует старший аналитик Coface Россия Анна Кокорева.

«Во-первых, это санкции. Мы ждали-ждали, что эта история будет недолгой, но теперь уже все понимают, что история эта долгая и, скорее всего, продлится еще очень много лет. Ситуация приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского бизнеса — иностранные инвестиции не идут в Россию, и вряд ли этот поток будет увеличиваться в ближайшее время», — сказала она журналистам.

«Мы понимаем иностранных партнеров: все боятся рисков. Хотя уже непосредственно представители бизнеса много раз заявляли на различных форумах, что сожалеют об этой ситуации, хотели бы сотрудничать, но в силу законодательных ограничений не могут этого делать», — добавила Кокорева.

Санкционная повестка ведет к трудностям с привлечением финансирования на внешних долговых рынках. «Предполагаю, что ситуация для России в следующем году здесь может усугубиться. Мы видим, что Соединенные Штаты не ограничиваются теми санкциями, которые вводят. Они постоянно рассматривают что-то новое и рассматривают возможность ограничения займов на внешнем рынке для России», — сказала эксперт.

По прогнозам Coface, в 2019 году рост глобальной экономики замедлится до 2,6%, а в 2020 году составит 2,5%. «Такое замедление связано с кризисом потребления. Оно будет накладывать эффект и на российскую экономику», — отметила Кокорева.

По ее словам, торговые конфликты между США и Китаем приводят не только к торговым дисбалансам, но к волатильности цен на сырье. «Поскольку мы энергозависимая страна, для нас это очень важно. Волатильность сырья влияет на валюту. Отношения Китая и США влияют и на динамику доллара, динамику юаня — все это отражается и на российской валюте», — продолжила эксперт.

При этом существенных колебаний российской валюты и сильного снижения цен на нефть не ожидается в 2020 году, считает Кокорева. Она напомнила, что динамику курса сглаживает действующее в РФ бюджетное правило. «Что касается курса рубля — длительное время в России стабильный курс, таким он останется и в следующем году. Бюджетное правило действует, за счет него будет гладкий курс», — добавила она. По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,1%, в 2020-м — 1,7%, инфляция снизится в 2019 году до 3,6%, в 2020-м составит 3,8%, отметила аналитик.