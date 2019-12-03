Росэксимбанк планирует разместить биржевые облигации серии 002Р-01 общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, следует из материалов Совкомбанка, который выступает одним из организаторов размещения.

Срок обращения бумаг составит десять лет, предусмотрена оферта через четыре года. Купонный период составит полгода.

Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, размещение пройдет по цене 100% от номинала.

Ориентир по доходности — «G-curve на сроке четыре года плюс 90—100 базисных пунктов с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок», отмечается в материалах к размещению. Значение G-curve раскрывается на сайте Московской биржи.

Заявки на бумаги предполагается собрать в период с 11:00 до 15:00 мск 11 декабря, техническое размещение на Мосбирже предварительно запланировано на 19 декабря. Ожидается второй уровень листинга бумаг.

Помимо Совкомбанка организаторами размещения выступят Газпромбанк, Россельхозбанк и «Сбербанк КИБ», агентом по размещению — Газпромбанк.



«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов», — указано в материалах к размещению.