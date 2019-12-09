Омский Эксперт Банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным приказа Центробанка РФ № ОД-2519 от 1 ноября 2019 года, в соответствии с которым у кредитной организации была отозвана лицензия. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, иск поступил в суд 28 ноября. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 13 января 2020 года.

По данным регулятора, Эксперт Банк многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — указывали в ЦБ.

В числе прочего в приказе Центробанка отмечалось, что информация о проводившихся Эксперт Банком сомнительных операциях была направлена в правоохранительные органы.

С 12 ноября уже проводятся расчеты с вкладчиками Эксперт Банка, страховку выплачивает Сбербанк. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщалось, что по состоянию на 27 ноября выплачено порядка 2,8 млрд рублей, или около 65% суммы страховой ответственности АСВ по данному страховому случаю.



ЦБ в ноябре подал в Арбитражный суд Омской области заявление о принудительной ликвидации Эксперт Банка. АСВ выступает третьим лицом по делу (агентство предлагается назначить ликвидатором). Судебное разбирательство состоится 17 декабря.