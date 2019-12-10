Центральный банк России и «ДОМ.РФ» заключили соглашение об информационном взаимодействии, в соответствии с которым регулятор будет получать данные о проектном финансировании застройщиков из Единой информационной системы жилищного строительства. Об этом сообщается в пресс-релизе «ДОМ.РФ».

«Данные будут предоставляться Банку России оператором информационной системы на регулярной основе, а также по запросам. Система, содержащая данные о проектном финансировании застройщиков, будет одним из источников информации, используемых для надзора за деятельностью уполномоченных банков. В соответствии с законом, все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать на портале всю документацию, отчетность, а также фотографии хода строительства. Обновление данных происходит ежедневно», — говорится в сообщении.

Основными участниками информационного взаимодействия являются уполномоченные государственные органы, органы регистрации прав, Фонд защиты прав дольщиков, банки и застройщики. Взаимодействие основных участников организовано через личные кабинеты с использованием цифровых подписей.

На основе данных, накапливаемых в системе, впервые в российской истории обеспечена возможность ежедневного мониторинга состояния отрасли жилищного строительства. Вся информация доступна на портале наш.дом.рф.