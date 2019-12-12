В этом году новогодний бюджет среднестатистического россиянина составит 19,3 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего показателя (16,9 тыс. рублей), свидетельствуют данные исследования компании Deloitte. Каждый пятый россиянин тратит больше денежных средств в новогодние праздники, потому что не желает думать об экономической ситуации, отмечают аналитики.

Так, доля затрат на подарки в структуре новогоднего бюджета среднестатистического россиянина увеличилась с 42% до 46%. По этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета. Больше всего на подарки тратят в Великобритании — 336 евро, Испания — лидер по приобретению еды и напитков (173 евро).

Большинство россиян (63%) желают получить в подарок денежные средства. Традиционно денежные средства значительно опережают остальные категории подарков по степени желанности, отмечается в исследовании. За деньгами в списке следуют путешествия — их в подарок хотят получить 40% респондентов, немного меньше (39%) — смартфон.

В списке популярных подарков косметика (37%), ноутбук (33%), конфеты, шоколад (31%), а также ювелирные изделия и часы (29%).



В качестве подарков для подростков набирают популярность «умные» аксессуары, носимые трекеры и товары для спорта. Трекеры, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом приобрели небольшую популярность — 29% в этом году против 20% год назад.

Согласно исследованию, каждый третий подарок приобретается в интернет-магазине, и этот показатель продолжает медленно расти. Наиболее распространенным и популярным способом поиска желаемых подарков в 2019 году стали поисковые системы с контекстной рекламой, за которыми следуют интернет-магазины традиционных розничных сетей.

Традиционно более трети россиян совершают новогодние покупки во второй половине декабря.

