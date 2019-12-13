Максим Лазырин с 30 декабря покидает пост коммерческого директора Национальной системы платежных карт. Об этом сообщают в НСПК в пятницу, 13 декабря.

В НСПК напоминают, что Лазырин работал в компании с момента ее основания. Так, в 2014 году он сотрудничал с НСПК в качестве внешнего консультанта, с 2015 года вошел в состав компании в должности директора департамента стратегического планирования и проектного управления, последние полтора года занимал должность коммерческого директора. В зону его ответственности входили стратегическое планирование и проектное управление, развитие продуктов и бизнеса, а также программы лояльности платежной системы «Мир» (НСПК выступает оператором этой платежной системы).

«При участии Максима Лазырина была разработана и реализована первая стратегия развития НСПК (на 2014—2018 годы). Он курировал многие крупнейшие проекты платежной системы «Мир», — указывают в НСПК.

«Я проработал в НСПК более пяти лет. Это существенный срок, в течение которого мне удалось познакомиться с большим количеством профессионалов своего дела и поучаствовать в нескольких десятках проектов, благодаря которым карта «Мир» стала повседневным инструментом платежа для множества жителей России. НСПК дала мне неоценимый опыт, но пришло время посмотреть на новые цели и задачи, которые я смогу реализовать в новом месте», — комментирует Лазырин.



«НСПК выражает Максиму Лазырину благодарность за многолетнее эффективное сотрудничество и желает ему новых интересных задач и амбициозных проектов», — отмечается в сообщении.

