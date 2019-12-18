У участников финансового рынка должен быть равный доступ к предоставляемым на платной основе данным о клиентах. Такой принцип изложен в консультативном докладе ЦБ с анализом проблем с доступом к информации о клиентах — физических лицах на финансовом рынке.

«Если операторы предоставляют клиентские данные на платной основе, доступ к ним должен быть равным и недискриминационным для всех участников финансового рынка», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора. По мнению ЦБ, «предоставление операторами доступа к ранее монетизированным данным на схожих коммерческих условиях будет способствовать повышению эффективности обработки данных о клиентах».

Как поясняют авторы доклада, сейчас малые и средние финансовые организации не имеют доступа к базам данных о физическом лице, которые бы позволили так же качественно профилировать клиентов и оценивать кредитные риски, как это делают крупные игроки. Особенно это касается данных от альтернативных поставщиков: операторов сотовой связи, социальных сетей, операторов фискальных данных и прочих. Такая ситуация приводит к искажению конкурентной среды.

Банк России предлагает создать инфраструктуру для более эффективного взаимодействия с клиентами, оценки их кредитоспособности и рисков. Авторы доклада считают, что для обеспечения высокого качества и ценности продуктов, служащих для профилирования клиентов и оценки сопутствующих рисков, их разработчикам должен быть обеспечен доступ к максимально полному спектру данных. Однако обязанность предоставлять накопленные данные у операторов, по мнению ЦБ, может возникать, только если их обладатель хотя бы раз передал их на возмездной основе. В этом случае для других пользователей на финансовом рынке должны быть созданы равные условия получения этих данных.

«Использование данных будет происходить исключительно с согласия потребителя, и все предлагаемые меры должны в максимальной степени учитывать его права и интересы, опираться на его волеизъявление и отвечать высоким стандартам обеспечения информационной безопасности», — подчеркивается в резюме доклада.

В ЦБ считают, что реализация предложенных мер избавит участников финрынка от необходимости поддерживать технологический процесс обработки объемного массива данных в ограниченные сроки и позволит им по принципу «единого окна» и на доступных условиях получать готовые продукты для взаимодействия с клиентами, оценки их кредитоспособности и рисков.



Комментарии к докладу можно отправлять в Банк России до 3 февраля 2020 года включительно.