Банк России 18 декабря объявил о досрочном завершении финансового оздоровления Банка ДОМ.РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В конце ноября прошлого года Банк России сообщал, что санация банка по плану завершится в 2025 году.



«Банк России рассмотрел и принял к сведению отчет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению регулятора, по итогам оздоровления восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. «Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора», — отмечает ЦБ.



Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2008 года, тогда он назывался «Российский Капитал» и был переименован в Банк ДОМ.РФ в декабре прошлого года. С 2009 года банк перешел под контроль Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В ноябре 2018 года ЦБ изменил план санации, сообщив, что санация банка по плану завершится в 2025 году.



В июне текущего года председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в интервью РИА Новости говорил, что кредитная организация прошла все стадии санации, достигнуты договоренности с ЦБ и правительством о том, что процедура финансового оздоровления завершится досрочно.

Банк ДОМ.РФ вышел к устойчивым показателям прибыли и соблюдает все нормативы и требования регулятора, подчеркивал Федорко. Он отметил, что в 2018 году были завершены трансформация банка и все основные мероприятия по его финансовому оздоровлению.

По словам Федорко, кредитная организация по итогам прошлого года показала чистую прибыль в 4,2 млрд рублей. «Это особенно заметно на фоне убытков, которые банк показывал с 2009 года», — говорил он.

Напомним, на базе Банка ДОМ.РФ был создан универсальный ипотечно-строительный банк, который занимается разработкой единой экосистемы жилищной сферы: от кредитования граждан до развития банковского сопровождения и проектного финансирования застройщиков.