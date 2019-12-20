Mail.ru Group запустил свой платежный маркетплейс, став первым среди почтовых сервисов, сообщают «Известия» , ссылаясь на Mail.ru. Там уже можно оплатить мобильную связь, кредит, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги и так далее. Функционально «Центр оплат» похож на имеющиеся предложения от банков. Отличие в том, что не надо с сайта почты переходить на другие порталы или устанавливать дополнительные приложения.

Пользователь хочет решать максимум вопросов в пределах одного сервиса, пояснили в пресс-службе Mail.ru. Это одна из причин, по которым банки стремятся предоставлять услуги нефинансового характера.

По словам представителей банков, создание экосистем часто размывает фокус внимания у собственников и менеджмента, это снижает эффективность основного бизнеса, потому что не всегда хватает управленческих компетенций. Строящиеся в настоящий момент экосистемы, сочетающие в себе финансовые и нефинансовые бизнесы, в итоге будут разъединены либо по антимонопольным причинам, либо по причинам создания высоких рисков. Подобный сервис Тинькофф Банк предлагает уже несколько лет в мобильном приложении в интернет-банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Mail.ru запустила сервис для быстрых онлайн-платежей в почте Все необходимые для оплаты данные теперь видны прямо в списке писем.

Эксперты считают, что через год-два определятся лидеры на этом рынке. На данный момент Mail.ru самый популярный почтовый сервис в России, а значит, его ежедневная аудитория заведомо больше, чем у любого банка. Также экосистемы или маркетплейсы создаются, потому что это отличный генератор продаж — клиенты часто заходят проверить почту или посмотреть новости, а на портал кредитной организации граждане заходят, чтобы удовлетворить конкретную потребность. При этом выиграют те компании, кто угадает желания клиентов и предложит наиболее удобный интерфейс, минимальные комиссии и партнерские программы.