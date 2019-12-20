Законопроект о защите и поощрении капиталовложений должен распространяться на новые инфраструктурные проекты во избежание роста забалансовых обязательств бюджета, заявил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов. Для новых проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, и концессий будет предусмотрен переходный период: регулироваться законом они будут через два года после окончательного принятия законопроекта, а концессии, заключенные до этой даты, не подпадут под действие документа.

Как указывает РБК , таков был ответ Иванова на претензии президента Сбербанка Германа Грефа и Минтранса, требовавших, как сообщала газета «Ведомости», исключить проекты ГЧП и концессии из-под действия законопроекта. По их мнению, в случае с инфраструктурными проектами заранее обосновать все расходы и риски, как требует законопроект Минфина, проблематично. Вдобавок сроки действия концессий не ограничиваются, а в соглашениях в рамках законопроекта неизменность условий ведения бизнеса предлагается зафиксировать на шесть, 15 или 20 лет. Глава РСПП Александр Шохин также выступал за исключение подобных проектов из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, предупреждая, что принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов.

Замглавы Минфина отметил, что сейчас, по оценкам экспертов, забалансовые обязательства бюджета по проектам ГЧП и концессиям уже достигают 3 трлн рублей и их увеличение может привести к невыполнению государством своих обязательств. «Мы предлагаем зафиксировать риски и обязательства специальными реестрами. Поэтому те, кто говорят, что инфраструктурные проекты нужно исключить, работают против инвесторов», — заявил он.

Информагентство направило запросы в пресс-службы Минтранса и Сбербанка.

По словам Иванова, на слушаниях в Госдуме законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который пока прошел только первое чтение (второе назначено на 20 января 2020 года), также предлагали распространить на финансовый сектор. Но Центробанк выступил против, поскольку считает эту отрасль достаточно регулируемой и располагающей предсказуемыми условиями для инвесторов, пояснил чиновник.

ЦБ выступил против распространения законопроекта о защите капиталовложений на финсектор Замминистра финансов Андрей Иванов отметил, что если такая договоренность возникнет, Банк России ее урегулирует законопроектом.

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который называют инвестиционным кодексом, был принят в первом чтении 10 декабря, но активная дискуссия вокруг него продолжается. О том, что он будет доработан, заявлял помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, документ «достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно». О том же говорил и министр экономического развития Максим Орешкин, выступая 17 декабря в Совете Федерации: он призвал тщательно доработать документ ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов.



Цель законодательных изменений — привлечение инвестиций в экономику России в размере не менее 30 трлн рублей, объяснял Иванов. «Мы планируем заключать 100—150 соглашений о защите капиталовложений ежегодно на 7—10 триллионов рублей. Заключать соглашения инвесторы могут с уполномоченным от Российской Федерации или ее субъекта лицом вплоть до 2030 года», — говорил он. Законопроект в действующей редакции предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием.