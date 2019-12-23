В системе «ДомКлик» Сбербанка появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России. «Теперь на DomClick.ru при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира», — сообщили в Сбербанке.
В частности, на портале доступны:
- фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов;
- фотографии планировок квартир;
- рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома;
- информация об управляющей компании;
- возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями;
- информация о характеристиках дома;
- форум для общения жильцов дома;
- список объявлений в доме.
Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки.
Также пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.
«Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Подробности о доме, в котором продается квартира, было крайне трудно найти. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру», — комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.