Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск курс доллара потерял 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 23 копейки. На 10:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,77 рубля (минус 8 копеек). Курс евро на 10:22 мск равнялся 68,5 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, в четверг ожидается боковая динамика. По его словам, ожидания по паре USD/RUB — 61,50—62,00.

«Мы оставляем без изменений прогноз по курсу доллара в 61,5—62,7 рубля, по курсу евро — в 68—69,2 рубля», — комментировала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.