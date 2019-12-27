Банк России рекомендует кредитным организациям в инициативном порядке информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа сразу после получения такого постановления, говорится в методических рекомендациях регулятора.

«Полномочия налогового органа принимать решение о приостановлении операций по счетам в банке и электронных переводов организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрены Налоговым кодексом. Подобное решение направляется налоговым органом в банк, а копия документа — лицу, в отношении которого оно принято», — говорится в релизе регулятора.

В то же время в ряде случаев клиенты кредитных организаций не располагают информацией о причинах непроведения банками операций по их счетам, обращает внимание регулятор.

«Рекомендации призваны повысить оперативность информирования клиентов, будут способствовать конструктивному взаимодействию между кредитными организациями и бизнесом, позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей», — считает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.