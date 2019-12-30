Доллар и евро продемонстрировали разнонаправленные изменения к рублю по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 61,96 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 15 копеек к уровню предыдущего закрытия, курс составил 69,46 рубля.

С начала сессии проведено около 27,8 тыс. сделок с долларом на сумму свыше 1,8 млрд долларов и 11,4 тыс. сделок с евро на сумму около 564 млн евро. Курсовые диапазоны составили 61,65—62,09 рубля за доллар и 69,01—69,56 рубля за евро.

Согласно информации на сайте Мосбиржи, 31 декабря 2019 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.



«Доллар США за 2019 год упал на 12,2% в паре с рублем… В пользу «россиянина» сложились практически все возможные обстоятельства: и сильная нефть, и стабильная внешняя конъюнктура, и хорошие реакции внутренней экономики на стратегию ЦБ, и понижение ключевой ставки. Евро упал почти на 14% в паре с российской валютой, в том числе и за счет заметного ослабления евровалюты на мировом валютном рынке... Уверенный пробой вниз отметки 70 рублей стал новой реальностью уходящего делового года», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Это был крайне удачный для инвесторов год, и, похоже, как минимум начало следующего окажется аналогичным», — заключает эксперт.

Текущая обстановка благоприятна для укрепления российской валюты в первом месяце 2020 года, полагает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. «Международные инвесторы сохраняют высокий спрос на рисковые активы, что будет оказывать давление на доллар. Российская валюта может рассчитывать на фоновую поддержку со стороны цен на нефть и спроса на рублевый госдолг на сохраняющемся потенциале сокращения ключевой ставки Банка России. Профицит по счету текущих операций также благоприятствует росту рубля», — поясняет эксперт.

В числе прочего аналитик указывает, что за последние 12 лет российская валюта в первом месяце года слабела семь раз и укреплялась пять раз.

По словам Шульгина, «главным событием января будет промежуточная сделка США и Китая. Это ключевой риск для потенциально возможного укрепления рубля. Как только рынку станут известны детали широко разрекламированной сделки, может последовать реализация старой биржевой истины «покупай на слухах — продавай на фактах». Подробности первой фазы соглашения могут запустить коррекцию в рисковых активах и оказать давление на российскую валюту».

