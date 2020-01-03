Решение о прекращении банковской деятельности Проминвестбанка (украинская «дочка» госкорпорации «ВЭБ.РФ») является единственно возможной мерой для соблюдения интересов кредиторов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель российской госкорпорации.

Ранее стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка рассмотрит 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица.

«Данная вынужденная мера представляется в текущих условиях единственной возможной для соблюдения всех интересов кредиторов Проминвестбанка. Пока лишь наблюдательный совет ПИБа (Проминвестбанка) утвердил повестку и дату собрания акционеров. Окончательное решение — сдавать или не сдавать лицензию — будет принято на нем», — сказал представитель ВЭБ.

Он отметил, что вопрос о прекращении банковской деятельности будет рассмотрен из-за существующих на Украине условий в отношении Проминвестбанка. Речь, в частности, идет о «препятствовании полноценной деятельности ПИБа путем введения односторонних санкций, отказе в судебной защите и других неправомерных действиях украинских властей», уточнил представитель ВЭБа.