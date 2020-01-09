Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до 59 долларов за баррель. Об этом говорится в опубликованном в среду январском докладе ВБ «Перспективы развития мировой экономики» под названием «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы».

«Ожидается, что цены на нефть немного снизятся — примерно до 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах, — считают в ВБ. — Согласно прогнозам, объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере строительства новых трубопроводов».

По мнению авторов доклада, «возможность дальнейшего существенного снижения торговой напряженности между США и Китаем может повысить» цены на нефть. В ВБ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI.

Специалисты считают, что в 2019 году стоимость барреля нефти в среднем составляла 61 доллар, «что на 10% ниже, чем в 2018 году, и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов». На стоимость оказали влияние решения Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также «различные геополитические и внутренние факторы», связанные с Ираном и Венесуэлой.

Согласно октябрьским оценкам Международного валютного фонда, среднегодовая цена нефти в 2020 году снизится до 57,94 доллара.