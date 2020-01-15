Пакет социальных инициатив президента РФ Владимира Путина ускорит рост ВВП России в 2020 году на 0,3 п. п., говорится в заявлении Минэкономразвития по итогам озвученного в среду послания Федеральному собранию.

«Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер», — говорится в сообщении.

По оценке ведомства, социально-экономические инициативы президента в 2020 году обойдутся в 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года будут стоить более 0,6 трлн в год. Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

«С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление «ловушки слабого спроса», — сообщает Минэкономразвития. Расширение программы материнского капитала окажет положительное влияние на экономическую динамику в РФ и направлено на решение демографических проблем, заявило ведомство.

Путин поручил продлить программу маткапитала и расширить ее на первенцев Глава государства предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго ребенка еще на 150 тыс. рублей.

Также, по оценке Минэкономразвития, пособие семьям с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, поддержит потребительский спрос в РФ без рисков для инфляции. При этом было отмечено, что после пилотного режима этого года в следующем году поддержка по этой программе удвоится. «Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создает. При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей», — указывается в сообщении.