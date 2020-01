Российский предприниматель Павел Дуров дал показания в рамках продолжающегося в США судебного разбирательства по делу Telegram Group Inc., он представил подробности относительно работы компании, а также продажи цифровых токенов Gram. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как следует из почти 100-страничного приложения к ходатайству Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуров, являющийся основателем мессенджера Telegram, давал показания в дистанционном режиме 7 и 8 января. Сам он находился в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Он отвечал на вопросы представителя регулирующего органа в общей сложности не менее 14 часов. В разговоре участвовал адвокат Дурова. В базе суда приводится лишь часть стенограммы данной беседы. Дуров разъяснил ряд вопросов, касающихся структуры и работы Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc., к которым был подан иск. Он отметил, что в Telegram Group Inc. с 2017 года до последнего времени работали от 25 до 30 специалистов. Компания также пользовалась услугами нескольких сотен подрядчиков.

Представитель комиссии спросил предпринимателя, «сколько подписчиков у Telegram». Дуров ответил, что в данной сфере принято оценивать число людей, которые пользуются мессенджером хотя бы раз в месяц. «Я бы сказал, что сейчас у Telegram около 300 миллионов ежемесячных активных пользователей», — пояснил бизнесмен. Его также попросили уточнить, сколько таких пользователей было в конце 2017 года. Дуров отметил: «Трудно сказать. Как я помню, было около 180 миллионов пользователей, это зависело от месяца».

Дуров констатировал, что за скачивание Telegram никогда не взималась плата. Предприниматель пояснил, что финансировал операции, касающиеся мессенджера, «из личных средств». Он уточнил, что они были получены, в частности, путем продажи основанной им соцсети «ВКонтакте». «Я сумел продать ее в верный момент», — отметил предприниматель.

Бизнесмен подтвердил, что путем размещения токенов Gram в 2018 году было выручено около 1,7 млрд долларов. Дуров констатировал, что проведение этой операции было его идеей, и разъяснил некоторые касающиеся ее процедурные моменты. Бизнесмен отметил, что других средств от инвесторов компания с 2018 года не получала. По словам предпринимателя, какая-то часть 1,7 млрд долларов была направлена на нужды Telegram, а также на приобретение необходимого оборудования.

Как следует из поступивших в базу суда ходатайств, обе стороны просят о вынесении решения по делу по упрощенной процедуре. Это может ускорить проведение разбирательства. Представители комиссии и Telegram в подтверждение своих позиций направили суду документы, подготовленные на основе бесед с многочисленными экспертами и лицами, имеющими отношение к размещению токенов Gram. Представлены также выдержки из показаний вице-президента Telegram Ильи Перекопского и Шьяма Пареха, имя которого ранее упоминалось в документах компании.