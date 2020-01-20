Из декларации о доходах семьи главы правительства Михаила Мишустина следует, что основная их часть — результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank, пишет «Коммерсант» . В качестве премьер-министра Мишустин опубликует семейную декларацию в конце весны 2020 года.

Мишустин является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб», где отвечал за проекты, связанные с лабораторией МКК. Затем его роль в группе, сотрудничавшей с Sun, HP, Microsoft, Intel в том числе в проектах цифровизации госструктур России, усилилась. В этот момент, впрочем, сведения о доходах и имуществе и чиновников, и предпринимателей не публиковались.

Так, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в МКК. А вот квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от Управления делами президента. В 2005 году Владлена и Михаил Мишустины оформили дарение и квартиры, и семейного дома, и земельного участка на своих несовершеннолетних детей в равных долях: никаких льгот это никому не давало. Исходя из данных ЕГРЮЛ, эта недвижимость остается у тех же собственников и сейчас.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра России «За» проголосовали 383 депутата.

Мишустин перешел в 2008 году в UFG и затем возглавил на тот момент одну из крупнейших инвесткомпаний страны, управлявшую очень крупными инвестициями в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе». Его зарплата как руководителя за 2009 год — около 79 млн рублей. Большую часть вознаграждения составляли бонусы по сделкам. Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он передал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Мишустина в 2013 году заработала по декларации почти 150 млн рублей, в 2014 году — 160 млн рублей. Отражение этих средств в доходах жены Мишустина связано с продажей доли компании.

Публичная часть декларации позволяет получить представление о примерном объеме всего состояния: в случае с Михаилом Мишустиным речь идет о принадлежащих его семье активах в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты. Примерно в таких же цифрах можно оценить стоимость недвижимого имущества семьи. Анализируя декларации о доходах Михаила Мишустина и его супруги, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.