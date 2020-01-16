Госдума в ходе голосования одобрила кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом стало известно на пленарном заседании Госдумы РФ.

«За» проголосовали 383 депутата, воздержался от голосования 41 депутат, и никто не проголосовал против.

«Решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства Мишустина Михаила Владимировича», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.