Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали в пресс-службе.

Ранее в среду, через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке российского правительства. Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

Биография Михаила Мишустина

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт («СТАНКИН», ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.

В 2003 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в Россию). До 1995 года — директор тестовой лаборатории, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996—1998 годах — председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года — заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в эти периоды руководили Борис Федоров, а с сентября 1998 года — Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008—2010 годах — президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».

С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.

Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011—2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги — 47 млн 709 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).

Женат, трое сыновей. Играет в хоккей.