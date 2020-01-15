Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом, передает ТАСС, он сообщил в ходе встречи президента России Владимира Путина с Кабинетом министров.



15 января в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной власти, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер-министр. — В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Владимир Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового Кабинета, отмечает РИА Новости.

«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — сказал президент.

Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», — сказал президент на встрече с Кабинетом министров, состоявшейся в Доме Правительства.

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — добавил глава государства.