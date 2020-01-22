В Самаре пресечена незаконная деятельность лизинговой компании по выдаче займов. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура Железнодорожного района Самары по результатам проверки соблюдения ООО «Лизинг Поволжья» законодательства о потребительском кредите (займе), о финансовой аренде (лизинге) установлено, что организация в отсутствие права на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) осуществляла данный вид деятельности путем заключения с физическими лицами фактически договоров потребительского кредита (займа) под видом договоров финансовой аренды (лизинга)», — отмечается в сообщении.



По постановлениям прокуратуры района юридическое лицо и его руководитель 16 января 2020 года привлечены мировым судьей судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района Самары к административной ответственности по статье 14.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов»). Им назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.