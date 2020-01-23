Временная администрация по управлению банком «Кредитинвест», назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования выявила операции по кредитованию физических лиц с признаками хищения и злоупотребления полномочиями со стороны бывших должностных лиц банка, а также недостачу денежных средств в кассе банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Информация об осуществленных бывшими должностными лицами банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, указывают в ЦБ.



Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста» 15 ноября 2019 года. Арбитражный суд Дагестана 9 января ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации.