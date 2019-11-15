Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (регистрационный номер 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт), сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.



Как поясняет регулятор, «банк «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».



Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

«Инспекционная проверка деятельности банка «Кредитинвест» выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности», — отмечается в сообщении.

В «Кредитинвест» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Кредитинвест» — участник системы страхования вкладов.