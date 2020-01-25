Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-Банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса, сообщает «Интерфакс» .

Конфликт между петербуржцем Константином Шамко и Альфа-Банком возник после того, как в декабре 2017 года банк отказался заключить с ним договор банковского счета. Ранее Шамко был клиентом Балтийского Банка, который с 2014 года санировался Альфа-Банком, а в 2019-м был присоединен к нему.

На сайте Альфа-Банка было размещено объявление, что в этой кредитной организации можно открыть счет на тех же условиях, что и в Балтийском Банке, излагается рассказ Шамко в судебных материалах. При этом, по его словам, ему нужен был счет «исключительно для личных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Шамко говорил, что сообщил в банке о намерении открыть счет «с теми же целями, типами операций и в том же пакете, что у него были в Балтийском Банке». По его мнению, к Альфа-Банку «в полном объеме перешла клиентская база Балтийского Банка, и в составе клиентской базы ответчику должны были передать всю информацию».

Но банк счет открывать отказался. Причиной стали подозрения, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующее распоряжение подписала уполномоченный сотрудник банка К. Рыжкова. Ее должность в материалах дела не приводится.

В Альфа-Банке комментировать спор не стали.

