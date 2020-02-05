На программу материнского капитала в 2020 году планируется направить 122 млрд рублей, в 2021-м — 210,7 млрд, в 2022-м — 265,8 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На финансовое обеспечение принимаемых мер в 2020 году планируется использовать 122 миллиарда рублей, в 2021 году — 210,7 миллиарда рублей и в 2022-м — 265,8 миллиарда рублей», — сказала Голикова.

По предварительным данным, которые озвучила вице-премьер, в 2020 году маткапитал на первого ребенка смогут получить 561 тыс. семей, на второго — 552 тыс. семей.