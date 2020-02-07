Совкомбанк объявил о завершении сделки по приобретению страховой компании «Либерти Страхование». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Обязывающее соглашение по сделке было подписано 23 декабря 2019 года, в Федеральной антимонопольной службе сделку согласовали в январе 2020-го.

«Мы видим существенные синергии для нашего автокредитного бизнеса, как в части расширения сотрудничества с автодилерами, так и предложения новых продуктов для наших клиентов. Приобретение «Либерти Страхования» добавит банку еще один источник стабильного комиссионного дохода, что особенно важно в условиях падения процентных ставок», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Совкомбанк планирует переименовать компанию в «Совкомбанк Страхование».

Сумма сделки не раскрывается.