Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в Волго-Камском Банке, о привлечении контролирующих лиц кредитной организации к ответственности в виде возмещения убытков. О судебном решении, резолютивная часть которого была оглашена 4 февраля, сообщается на сайте АСВ в пятницу, 7 февраля.

Агентство 8 декабря 2016 года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении бывшего предправления, президента, члена совета директоров банка Владимира Чекмарева, бывших членов правления Олега Назарова, Сергея Бирюкова и Алексея Кузьминова, а также Алены Медведевой, входившей в совет директоров банка, к ответственности в виде возмещения причиненных ему убытков в общем размере более 2,171 млрд рублей (с учетом уточнения требований).

Февральским определением самарского арбитража убытки взысканы в следующих размерах:

около 1,16 млрд рублей — солидарно со всех пяти ответчиков;

134 млн — солидарно с Чекмарева, Назарова, Кузьминова и Медведевой;

более 408 млн — солидарно с Чекмарева, Назарова, Бирюкова и Медведевой;

80 млн — солидарно с Чекмарева, Назарова, Бирюкова, Кузьминова;

почти 143 млн — солидарно с Чекмарева, Назарова и Медведевой;

более 83 млн — солидарно с Чекмарева, Назарова и Кузьминова;

почти 163 млн — с Чекмарева.

Ранее сообщалось об уголовных делах, касающихся деятельности Волго-Камского Банка. Лицензия у кредитной организации была отозвана 11 ноября 2013 года.