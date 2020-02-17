Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), было решено на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова — с идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Изначально эту нагрузку Минфин планировал переложить на естественные монополии и другие организации, тарифы которых регулируются, например в сфере ЖКХ, согласно принятому в первом чтении законопроекту — в случае увеличения тарифов им предстояло компенсировать инвестору, подписавшему СЗПК, ущерб; против — практически все естественные монополии; так, предполагается, что у естественных монополий не будет обязательства платить за повышение тарифов — инвесторам нужно будет договариваться об уступках самим, но расходы компаний на сдерживание роста тарифа не должны компенсироваться из бюджета.

По мнению участников обсуждения, без стабилизации тарифов СЗПК превращается в инструмент поддержки промышленных проектов; компаниям, подписавшим СЗПК, обещают неухудшение основных условий: на проект не будут распространяться новые правила, которые затягивают его исполнение, устанавливают дополнительные запреты и требования, а также увеличивают размер платежей, главная мера господдержки в новом законопроекте — помощь государства в строительстве необходимой инфраструктуры.

В новых поправках компенсацию можно будет получить не из будущих налоговых поступлений, как было в первом чтении, а из бюджета, предлагает Минфин; речь идет о компенсации до 50% расходов на обеспечивающую инфраструктуру, если она нужна только этому проекту, или до 100%, если инфраструктурой смогут воспользоваться другие компании или население, говорит источник издания, но в версии Минфина есть только 50-процентная компенсация; компенсировать расходы на инфраструктуру из бюджета (за пять — десять лет) чиновники готовы только после проверки, что такой инфраструктуры нет в инвестпрограммах монополий и что ее нельзя добавить в их инвестпрограммы, говорится в законопроекте.

Вариантов финансирования инфраструктуры — три: за счет бюджета, за счет инвестора с последующим возмещением, за счет регулируемой организации. Проверку выбранного варианта проведут уполномоченное ведомство и инвестор. Минфин не будет настаивать на доступе к инвестиционным программам госкомпаний, но госкомпании должны будут предоставить все данные по требованию министерства, рассказывает собеседник издания, — такие поправки будут учтены в финальной версии законопроекта.