Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве. Швейцарская Rosneft Trading включена в санкционный список за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес, поясняет РБК .

Санкции США имеют последствия и для неамериканских контрагентов Rosneft Trading. Венесуэльская санкционная программа, по которой проходит Rosneft Trading, подразумевает возможность введения санкций против лиц и компаний из любой юрисдикции, которые оказывают «существенное содействие» фигурантам списка SDN. Иными словами, европейская или азиатская компания рискует сама оказаться под санкциями США, если продолжает сотрудничать с Rosneft Trading.

Также в список SDN включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Бельгиец Касимиро значится президентом Rosneft Trading S. A. в корпоративном реестре Швейцарии.

Санкции против Rosneft Trading не распространяются на материнскую компанию «Роснефть» (кроме уже действующих секторальных санкций), подчеркивает Минфин США.

Включение «дочки» «Роснефти» в список SDN затронет зарубежные операции группы, считает аналитик AKE Group Максимилиан Хесс. Санкции «добавят головной боли контрагентам: могут быть затронуты контракты с европейскими нефтепереработчиками, эффект также может докатиться до Индии, куда «Роснефть» поставляет нефть», указывает аналитик. Впрочем, Минфин США предоставил американским компаниям щедрые сроки (до мая 2020 года), чтобы они завершили все операции с Rosneft Trading, добавляет Хесс.



«Роснефть» в целом уже несколько лет находится под секторальными санкциями США и Евросоюза: ее долговое финансирование в случае с американскими кредиторами ограничено 60 днями, напоминает Хесс. «Рынок привык к этому, что может ограничить шок от блокирующих санкций против Rosneft Trading», — подчеркивает аналитик.